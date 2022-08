Tot i que no hi ha perill, és recomanable no beure aigua de l'aixeta. Foto: Getty

"No és perillosa, però recomanem no consumir-la". Aquestes han estat les paraules de l?alcaldessa d?Agramunt, Sílvia Fernàndez, que ha recomanat als veïns del municipi que evitin beure aigua de l?aixeta. L'avís arriba després dels problemes de terbolesa, provocats pel temporal de la setmana passada, que afecten els municipis que s'abasteixen del canal principal de l'Urgell.

Alguns, com Agramunt, han optat per aconsellar la prevenció del consum directe. Així doncs, la recomanació és que si es beu aigua de l'aixeta, es filtri prèviament. En cas de no disposar algun daquests sistemes, el consell és comprar, temporalment, aigua embotellada.

Fernàndez ha explicat a Segre que "en tenir potabilitzadora nova, pensàvem que no ens afectaria, però arriba molt tèrbola, si bé és cert que no ens ha afectat tant com altres pobles". "No és perillós" però "recomanem que no es begui", va dir