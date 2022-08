Arxiu - El president provincial del PP a Barcelona, Manu Reyes. Arxiu

El president del PP a la província de Barcelona i antic alcalde de Castelldefels , Manu Reyes, ha reclamat a la Generalitat més presència dels Mossos d'Esquadra a totes les localitats després de ser preguntat pel robatori amb armes a casa del jugador del FC Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang a Castelldefels (Barcelona), Manu Reyes , que va ser alcalde d'aquesta ciutat.

Alhora, ha titllat d'insuficients dues patrulles de policia local per cobrir una ciutat de 67.000 habitants com Castelldefels durant un cap de setmana a la nit, i ha demanat als governs municipals que es prenguin la seguretat com un “tema prioritari”.

DESBLOQUEJAR EL PARLAMENT

De la mateixa manera, ha insistit en la “necessitat de desbloquejar” el Parlament de Catalunya amb un nou president o presidenta.

Reyes ha acusat Borràs de voler-se "atrinxerar" a la Cambra catalana i ha considerat que el Parlament no pot estar --en les seves paraules-- presoner dels pactes entre ERC i Junts, en roda de premsa aquest dilluns amb el secretari general del PP a Catalunya, Santi Rodríguez, i després d'una reunió amb el president del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Mazón.

Reyes també ha retret el Govern de la Generalitat de Catalunya estar "embrancat" en les seves disputes internes, referit als socis de l'Executiu català, i ser, literalment, la crossa de Sánchez a Madrid, pel suport d'ERC al Govern a el Congrés.

El president provincial del PP a Barcelona ha advocat per "recuperar aquesta presència important d'alcaldes que tenia el PP a l'àrea metropolitana , ia moltes capitals de comarca" a les eleccions municipals del 2023, així com alcaldies com les de Badalona i Castelldefels ( Barcelona), ha subratllat.

Reyes ha abordat amb Mazón "problemes comuns" de Catalunya i de la Comunitat Valenciana, entre els quals ha destacat la manca d'inversió en infraestructures com el corredor del mediterrani.

DEBAT DE POLÍTICA GENERAL



El secretari general del PP català, Santi Rodríguez , ha afegit que la seguretat serà un dels temes que abordaran els populars en el primer debat de política general al Parlament, que instaran --en les seves paraules-- a exercir les seves competències, sobretot en habitatge i en habitatge social perquè s'està "incitant moltes vegades a la protecció dels que ocupen il·legalment propietats privades".

Sobre el calendari per escollir els candidats populars a les municipals, Rodríguez ha dit que no en tenen per no "generar desigualtats i es puguin nomenar candidats d'unes províncies i no es nomenin candidats de les altres".