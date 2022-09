Violant Cervera ha presentat a Lleida els ajuts de la Conselleria a 100 barris de 38 municipis / @EP

La consellera de Drets Socials de la Generalitat , Violant Cervera, ha anunciat aquest dijous que la Conselleria destinarà, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, 97 milions d'euros de fons europeus a la millora de 100 barris de 38 municipis de Catalunya .



"El nou programa de barris permetrà rehabilitar 7.944 habitatges a 100 barris o àrees de la mà dels ajuntaments del nostre país que són els que han establert les zones prioritàries on actuar", ha afirmat la consellera a Lleida, en un acte al qual hi ha assistit l'alcalde, Miquel Pueyo.



Segons la Conselleria, 31 ajuntaments han proposat unes subvencions complementàries per la rehabilitació que, en conjunt, suposen 8,85 milions d'euros més per la rehabilitació i en aquesta actuació en queda exclosa l'àrea metropolitana de Barcelona que es regula per altres convocatòries.

"Aquestes obres repercutiran en una millora de la qualitat de vida de moltes persones i en una implicació més gran en la vida comunitària, millorant les condicions de vida als barris", ha assegurat.

PERCENTATGES DE SUBVENCIÓ

Violant Cervera ha especificat que "la principal finalitat és l'estalvi energètic", de manera que s'espera reformar l´habitatge per aconseguir una millor eficiència energètica. A més, ha afegit que "les subvencions aniran en funció d'aquest estalvi energètic". Per tant:

- Una reducció del 30% suposaria un 40% de subvenció.

- Una reducció del 45% suposaria un 65% de subvenció.

- Una reducció del 60% suposaria un 80% de subvenció.

"Estem molt contents de poder tirar endavant aquesta convocatòria, que estem segurs que podrà ajudar tots els barris del nostre país a tenir la qualitat mediambiental i d'habitabilitat que tots els ciutadans es mereixen", apuntava la consellera.

MUNICIPIS QUE PARTICIPARAN AL PROGRAMA D'ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ ALS BARRIS

Generalitat de Catalunya

Així queda el repartiment per províncies (sense incloure-hi Barcelona ni l'Àrea Metropolitana, ja que es regularan per altres convocatòries):