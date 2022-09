Un dels expositors. Foto: Twitter (@ElRefugiCoop)

Organyà (Alt Urgell) celebra els dies 3 i 4 de setembre la 26a Fira del Llibre del Pirineu, que recupera el format original després d’haver-se celebrat amb restriccions durant la pandèmia, i que enguany compta amb 27 parades.

La gran novetat de l'edició d'aquest 2022 és la creació d'un espai per als il·lustradors, per a donar-los visibilitat, ja que cada cop hi ha més llibres que només tenen il·lustracions. De la mateixa manera, també és el primer cop que s’aposta per fer activitats divendres al matí, amb la qual cosa el certamen va posar-se en marxa amb un taller d’impremta del mètode educatiu Freinet, fet servir a l’escola de Fígols el curs 1935-36.

Ahir al vespre es va fer el lliurament dels Premis Literaris Homilies d’Organyà: el Pirineu de narració literària, el Mort qui t’ha mort de relat negre, el Josep Grau i Colell de Poesia, el Lletres de Dones de relats curts, l’Alt Urgell de joves autors, el Germans Espar i Tressens de relats viscuts, l’Albert Vives de periodisme i el Narieda de redaccions escolars.



Durant tot el cap de setmana, prop de trenta escriptors presentaran els darrers llibres que han publicat en format d’entrevista breu.