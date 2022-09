La manifestació. Foto: Twitter (@mjmata__)

Vidreres (La Selva) és un dels pocs municipis catalans de fora de les Terres de l'Ebre on encara avui se celebren correbous . Per això, dissabte passat 3 de setembre es va celebrar una manifestació on, uns 50 veïns del municipi, van demanar-ne l' abolició .

La coordinadora de la plataforma Prou Correbous , Aïda Gascón, ha explicat que volen que el Parlament prohibeixi la seva celebració i conscienciar els joves perquè busquin maneres de divertir-se "sense maltractament animal".

Els manifestants es van reunir davant de l'església de Santa Maria de Vidreres, on va començar un recorregut pel municipi. Algun d'ells anava disfressat de dinosaure, perquè volien transmetre que aquests tancaments són “cosa de la prehistòria”.

Després de la lectura del manifest, els assistents van fer el mateix recorregut que els toros, ja que ahir a la tarda hi havia previst un d'aquests correbous . Gascón va dir que està segura que ningú no té la intenció de fer patir els animals, però ha recordat que els tancaments fan que els animals s'estressin. "El maltractament animal ja no hauria de tenir lloc a les festes", ha conclòs.