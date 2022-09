Escola a Artesa de Segre - GOOGLE MAPS

Un grup de pares i mares d'alumnes del col·legi d' Artesa de Segre (Lleida) s'han concentrat aquest dilluns a prop del centre per protestar contra un mestre d'infantil assignat a l'escola que els darrers anys també va provocar protestes a altres poblacions de Lleida.

Alguns pares no han portat els estudiants al col·legi, ha explicat l'alcalde d'Alòs de Balaguer, Luis Soldevilla , que ha participat a la concentració perquè al seu poble no hi ha col·legi i els nens i nenes van a classe a Artesa de Segre.

Una de les mares ha explicat que als pares aquest docent els genera “desconfiança per problemes que ha tingut amb altres centres”.

Aquesta mare ha dit que els pares "no volen portar" els nens i nenes al col·legi i ha afegit que els ha semblat insuficient la solució que els ha donat la Conselleria d'Educació, que ha consistit que aquest mestre no sigui tutor de cap grup escolar i continuï pertanyent a l'equip docent.

Es tracta del mestre assignat l'any passat a l'escola de la Vall de Boí (Lleida) on en els primers dies algunes famílies van optar també per no portar els seus fills al centre i que van tornar a protestar al gener, quan el docent va tornar després d'una baixa laboral.