Habitatges / @EP

El Tribunal Suprem ha fallat a favor d'un recurs interposat per un particular que demanava a un ajuntament la devolució de l'impost de plusvàlua, perquè considera que aquesta liquidació "és invàlida i sense eficàcia per la inconstitucionalitat de les normes legals de cobertura".



Aquesta sentència facilita les devolucions a aquells que només van impugnar la inexistència de lincrement del valor en la transmissió sense fer al·lusió a la possible inconstitucionalitat del mètode de càlcul de la base imposable daquest impost.



En aquest cas en particular, la sala Contenciosa del Tribunal Suprem analitza uns recursos presentats contra l'Ajuntament de Lleida respecte a unes compravendes d'habitatges i locals per valor de 6 milions d'euros.



L'Alt Tribunal conclou que el pagament corresponent en aquest cas en concepte d' impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa (IIVTNU) "té un abast confiscatori de la riquesa gravada".



Per tant, cal declarar que resulten contraris al principi de capacitat econòmica ia la prohibició de confiscatorietat aquells supòsits en què, com és el cas litigiós, l'import de la quota tributària a abonar en concepte de l'IIVTNU resulti equiparable, en una proporció materialment equivalent a la quantia de la plusvàlua realment obtinguda per l'obligat tributari, que una vegada deduïda la quota que correspondria per IIVTNU és una plusvàlua inapreciable en proporció al valor d'adquisició”, assenyala la sentència.



En qualsevol cas, aquesta qüestió (la inexistència de l'increment del valor) ja ha quedat superada actualment, com a conseqüència de la declaració d'inconstitucionalitat efectuada pel Ple del Tribunal Constitucional l'octubre de l'any passat.



Per això, la sentència se centra sobre el fet que el recurrent no havia impugnat la liquidació tributària emparant-se en la possible inconstitucionalitat del mètode de càlcul de la base imposable del tribut, tan sols aquesta inexistència dincrement de valor.



Tot i això, als efectes de la declaració de responsabilitat subsidiària, conclou que la liquidació tributària per aquest impost, el deute tributari del qual és objecte de la derivació de responsabilitat, "és invàlida i sense eficàcia per la inconstitucionalitat de les normes legals de cobertura per a efectuar la liquidació, i no pot servir de fonament i pressupost per a la declaració de responsabilitat subsidiària”.