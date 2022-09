Logotip de l'empresa Endesa / Endesa

Aquesta setmana Endesa ha començat les obres de reforma i millora de la xarxa de mitjana tensió al barri de la Florida de Santa Perpètua de Mogoda. L'objectiu d'aquestes obres és millorar el servei de 187 clients.

En la primera fase de la reforma, la companyia estendrà un nou tram de línia per tal de repartir càrregues de consum i esponjar la xarxa. Se soterrarà una part del cablejat aeri de baixa tensió del barri. Es tracta d’una iniciativa de l’Ajuntament, que està realitzant unes obres d’asfalt als carrers de la zona i ha proposat aprofitar la rasa per poder soterrar una part del cablejat de baixa tensió. En aquest sentit, l’Ajuntament finança l’obra i Endesa aportarà tant el material com la mà d’obra per tal de fer-ho possible per un import de 40.000 euros. En la segona fase, s'ampliarà la potència elèctrica del barri en qüestió, que serà el doble del que té actualment.

El pressupost d'aquesta actuació ascendeix fins als 866.000 euros per tal de millorar l'electrificació de la zona, el que es tradueix en tenir una xarxa elèctrica digiral, resilient i flexible preparada per respondre als usos energètics de tothom i que passa per l'extensió de l'autoconsum i la implantació de la mobilitat elèctrica.

Aquesta actuació es farà de la mà de l'Ajuntament del municipi, ja que mentre Endesa realitzi les reformes pertinents, l'entitat municipal aprofitarà també per realitzar unes obres d'asfalt. Endesa estendrà 14 metres de nou cablejat subterrani i haurà d'instal·lar un suport de formigó a la cantonada de l'avinguda 3 amb el carrer 11 per fer la conversió a línia aèria.

Aquestes obres, que van començar aquest dijous 8 de setembre, s'allargaran previsiblement uns 10 dies, són el primer pas abans d'iniciar la reforma per instal·lar un nou centre de transformació interior (dins d'una caseta prefabricada), que ha de substituir l'actual, i que doblarà la potència de l'actual.

Endesa està realitzant, en els últims anys, una important inversió en la tecnificació de la seva xarxa per dotar la infraestructura elèctrica dels darrers avenços tecnològics, amb l’objectiu de donar una resposta adequada a les especificitats del territori i a les necessitats del seu mercat. En aquest sentit, l’obra apropa les instal·lacions de la Companyia a un model de gestió més eficient de la xarxa mitjançant la automatització de les seves infraestructures, un aspecte bàsic de les anomenades xarxes intel·ligents o smart grids, i que ens permeten avançar cap a l’electrificació.