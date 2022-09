Foto: Aj. de Llagostera

L'Ajuntament de Llagostera ha destinat els guanys de la recaptació de la barra de la Festa Major a l'entitat Llagostera Solidària i a la secció local de la Creu Roja. En total 8.220 euros, que s'han repartit a parts iguals entre les dues entitats.



D'altra banda, la venda de banderoles solidàries de Festa Major impulsada per la Comissió de Festes, ha servit per recaptar 894 euros, que es destinaran a l'entitat local Lluito per tu.



El regidor de Festes, Eduard Díaz, ha aprofitat per agrair de nou la feina i els esforços fets per la Comissió de Festes durant tots els dies de Festa Major i s’ha mostrat molt orgullós que l’entitat hagi decidit destinar els diners a causes benèfiques i solidàries.

En aquest sentit ha destacat que "com a Ajuntament i poble hem d’estar molt contents de comptar amb la col·laboració de la Comissió de Festes i de les entitats socials locals que treballen per millorar la vida de les persones".