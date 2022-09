Gat ferit després de la crema al Prat - FAADA

Una "crema controlada" al Parc Nou del Prat de Llobregat que es va dur a terme el 29 d'agost passat ha afectat greument una colònia de gats comunitaris de la zona, segons ha denunciat, la Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA).

El 5 de setembre l'organització va fer un correu d'una cuidadora voluntària de la colònia que va contactar el departament d'animals de companyia per informar-los de la crema, que s'estava realitzant per part dels bombers, just a la zona on l'ajuntament té ubicats els mòduls de gats comunitaris del municipi.

Lamentablement, també la denunciant també va comunicar que hi havia hagut morts i hospitalitzacions de gats per cremades de diversa consideració.

"Des de FAADA vam decidir assessorar-los i demanem que, per part de les voluntàries i el regidor de Ciutadans que va donar avís del cas, procedissin a la presentació d'instàncies davant de l'ajuntament denunciant els fets i sol·licitant informació. I que contactessin amb els bombers perquè es parés la feina de cremes fins a garantir el benestar dels animals", afirma l'ONG en un comunicat recollit per CatalunyaPress .

Denuncien que aquest 7 de setembre van rebre una altra trucada d'un particular que els va informar que havia parlat amb l'alcalde directament i que aquest havia indicat que l'ajuntament no tenia res a veure amb les cremes . Així que van contactar amb l'ajuntament, el tècnic del qual els va indicar que no sabia res del que havia passat perquè estava de vacances, però que creia que es tractava d'una gestió directa entre AENA i els bombers. Per això, des de FAADA van demanar a aquests darrers la finalització de les cremes.

"Però per a màxima sorpresa, el mateix dia 7, durant un plenari, l'ajuntament va reconèixer que tenia constància de les cremes i que els seus representants sí que hi eren presents . I el mateix dia ens van arribar imatges dels cartells que s'havien repartit pel mateix municipi avisant la ciutadania de les cremes, cosa que feia impossible que l'ajuntament no en tingués constància", denuncien FAADA en un comunicat.

Des de FAADA es pregunten com és possible que no s'hagi dissenyat un protocol de seguretat tenint en compte que hi havia un espai amb gats responsabilitat de l'ajuntament ressituats a prop de les zones marcades i afectades per les cremes. I consideren el que ha passat especialment inacceptable tenint en compte que, ja anys enrere, des de FAADA, BCN Gat i Gos i la Plataforma Gatera vam manifestar en una reunió amb el mateix ajuntament, que no vèiem com a opció reubicar les colònies en mòduls fora del municipi, per un tema de benestar animal i polítiques públiques.

Per tot això, des de FAADA procediran a presentar denúncia pel que ha passat.