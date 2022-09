Una edició anterior de la polèmica celebració. Foto: Ai. de Santpedor

Amb el debat sobre les tradicions d'usar animals a les festes populars més viu que mai, Santpedor votarà el diumenge 18 de setembre si recupera les vaquetes a les seves celebracions, després que un grup de veïns reunís un miler de firmes per tornar-les a fer.

El 2019 es va votar en contra que continuessin celebrant-se, però els promotors de la iniciativa diuen que els 46 vots de diferència entre els partidaris de restringir-les i de seguir amb elles "no són un motiu just per tirar-la enrere".

Per part seva, la Plataforma Animalista de Santpedor, en declaracions a diversos mitjans, ha assegurat que no entén la postura de l'Ajuntament de tornar a convocar una consulta sobre el tema.

L'Ajuntament habilitarà un únic punt de votació, ubicat a la sala Cal Llovet , amb tres taules. Els veïns podran donar el seu punt de vista entre les 9 del matí i les 8 del vespre del diumenge 18.



Tota la informació es pot consultar en un apartat específic del portal web municipal.