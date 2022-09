Cambrils, Passeig Maritim

Una quinzena de murs de formigó tipus ' New Jersey ' entre el carril bici i la zona de vianants han estat instal · lats al passeig marítim de Cambrils . Aquestes modificacions es deuen a la voluntat del consistori a acabar amb el ' top manta ' que en els darrers temps s'ha incrementat especialment en aquesta zona del municipi.

Es tracta d'una prova pilot que ha posat en marxa l'Ajuntament fa unes setmanes per intentar posar fre al problema del top manta . Des del consistori han assegurat Diari de Tarragona que es mostren satisfets amb els resultats i pensen ja en una solució definitiva que serveixi per reduir l'espai disponible per als manters de cara a la temporada que ve.

Mentrestant, veïns i visitants es mostren escèptics amb la idea i reclamen solucions definitives per a un problema endèmic a la zona.