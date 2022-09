Un moment del recompte. Foto: Aj. de Santpedor

Santpedor va celebrar, el passat diumenge 18 de setembre, una consulta per decidir si ha de recuperar les vaquetes com a acte de Festa Major. El no va tornar a imposar-se amb 41 vots de diferència, en una jornada en la qual van votar el 43,38% dels veïns.

En total van pronunciar-se 2.750 persones, que es van acostar al col·legi electoral, ubicat a Cal Llovet. Els resultats han estat 1331 vots del sí 1372 del no, 26 nuls i 21 en blanc.





Entitats animalistes i particulars van fer servir les xarxes socials per celebrar el resultat.