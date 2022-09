Un moment de l‟acte. Foto: Ai. de Cerdanyola

El Grup de Recerca i Estudis de Cerdanyola ( GREC ) i AFOCER han estat les dues entitats que han encapçalat l'acte d'homenatge a l'històric fotògraf Gabriel Escursell. El saló d'actes del Museu d'Art de Cerdanyola es va quedar petit el diumenge 18 de setembre passat per reconèixer la carrera del que ha estat el fotògraf per excel·lència de la ciutat durant molts anys. La seva trajectòria està recollida al llibre Escursell, 52 anys fotografiant Cerdanyola.



L' alcalde, Carlos Cordón , va voler destacar la seva figura i la importància de les seves fotografies a través de les quals es pot dibuixar la història de Cerdanyola durant més de cinc dècades. Cordón també s'ha referit a fotografies "com un bé preuat del present per conèixer el nostre passat i poder escriure noves pàgines de futur" i ha agraït a totes les persones que han treballat per fer possible un homenatge "de justícia" cap a Escursell, qui es ha mostrat durant tot l'acte molt emocionat i agraït.

Visiblement emocionat, el fotògraf va escriure unes paraules d'agraïment i record pels fotògrafs que captaven amb les seves immenses càmeres moments històrics i de la vida quotidiana. "Cada fotografia explica una història", va assegurar.