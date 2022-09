Calafell acollirà la Copa del Rei 2023 d'hoquei patins | @ep

Calafell acollirà la pròxima edició de la Copa del Rei d'hoquei patins, segons ha informat aquest divendres la Reial Federació Espanyola de Patinatge (RFEP) després d'arribar a un acord amb l'Ajuntament de la ciutat catalana.

El municipi de Tarragona, de 27.000 habitants, compta amb una dilatada experiència en organització d'esdeveniments esportius d'alt nivell, com els Jocs del Mediterrani del 2018. Així, acrediten la capacitat organitzativa i logística de la ciutat de la Costa Daurada.

Aquesta serà la primera vegada que Calafell acollirà la Copa del Rei d'hoquei patins, distingida com la Destinació de Turisme Família perquè tots els amants de l'hoquei patins puguin gaudir del territori i del millor hoquei patins nacional.



D'aquesta manera, el Parlem CP Calafell serà l'amfitrió de l'edició 2023 de la Copa del Rei. El conjunt verd-i-blanc, fundat el 1952, ha participat en la màxima competició estatal, la Parlem OKLiga, des de la temporada 2011/12, amb una breu excepció en les 16/17 i 17/18.

Des d'aleshores, ha aconseguit consolidar-se com un gran club, no només d'àmbit estatal, sinó també europeu, coronant-se amb la WS Europe Cup, l'any passat, el 2021, a Paredes. Els del Baix Penedès es van endur el títol després de superar el Follonica per 6-5.