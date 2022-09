Vergés, en una reunió amb Pere Aragonès. Foto: Europa Press

La Síndica d'Aran, Maria Vergés , ha advertit de la reculada de l'aranès (que ha qualificat de total i absolut) i ha acusat la Generalitat de "consolidar una mala praxi en política lingüística" en 12 anys.

En una entrevista concedida a El Punt Avui , ha vinculat la llengua amb les institucions pròpies. “El Conselh Generau d'Aran, que és la màxima institució del territori, no té sentit si no hi ha la llengua ”, ha sostingut.

Vergés ha criticat que "queda molt de camí per endavant, per poder consolidar l'autonomia i l'autogovern d'Aran" i ha demanat convenis de traspàs de competències, seguiment i control del compliment de les normatives sobre l'autogovern aranès, i més finançament.

"El Conselh no té departament d'esports perquè no tenim la manera d'articular-lo i finançar-lo. O en matèria de cultura: el Conselh Generau, avui dia, no tenim recursos per contractar un tècnic de cultura", ha lamentat.

Sobre la candidatura fallida de Catalunya i Aragó per als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030, ha considerat que la van impedir "interessos partidistes i personals" i ha criticat la posició del president aragonès, Javier Lambán.