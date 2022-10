Coma-Ruga i La Rápita, únics municipis que s'acullen a l'Imserso aquesta tardor | @ep

Només dos hotels de la província de Tarragona s'acolliran a l'Imserso aquesta tardor. Es tracta de l' Hotel La Ràpita , ubicat a La Ràpita , i de l' Hotel Natura Park de Coma-ruga . En total, 232 hotels de tota espanya se sumaran a la campanya d?aquesta tardor de l?Imserso.

Ja a l'època de primavera, se sumaran nou hotels més de la província de Salou i Cambrils tal com explica Diari de Tarragona . Es tracta del Best Cambrils, Best Da Vinci de Salou, Best Los Angeles de Salou, Best Sant Diego de Salou, Calypso de Salou, Best Mediterrani de Salou, HTOP Molins Park de Salou, Med Platja Piràmide de Salou i l'Oasis Park de Salou.

D'aquesta manera, la província comptarà amb 11 dels 21 hotels que entren a Catalunya a Catalunya per a les vacances de l' Imserso d'aquesta temporada. Cal recordar que el 2017 van ser llavors 17 hotels tarragonins els que van concentrar la demanda del Programa de Turisme Social .