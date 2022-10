Ahmed Ettanji. Foto: Twitter (@AhmedEttanji)

Granollers és una de les ciutats que participa en la 12a edició del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que enguany se centra en les lluites per la defensa de la terra i el medi ambient, de les dones i el col·lectiu LGTBIQ+, del dret a la pau, dels drets civils i polítics i dels drets de les persones migrades i refugiades. En el marc d'aquestes activitats, la capital del Vallès Oriental rebrà la visita de tres defensores dels drets humans en dues activitats organitzades per Can Jonch Centre de Cultura per la Pau: Lorraine Leete, Ahmed Ettanji i María Teresa Montaño.

Així, el pròxim divendres 7 d’octubre, entre les 10 del matí i les 12 del migdia, a la sala petita del Teatre Auditori es farà una activitat adreçada a l’alumnat de 1r de Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials amb Lorraine Leete i Ahmed Ettanji. Com a activitat prèvia a la trobada de les persones defensores amb l’alumnat de Batxillerat, el dilluns 3 d’octubre es farà un taller a l’Educem amb l'objectiu de fer un treball continuat de sensibilització sobre la tasca de les persones defensores de drets humans, les causes estructurals dels conflictes i la justícia global per fomentar una ciutadania crítica, responsable i compromesa a llarg termini.

La segona proposta serà el dilluns 10 d’octubre a les 7 de la tarda a Can Jonch. Consistirà en un diàleg entre la periodista mexicana i defensora dels drets humans, Teresa Montaño, i la periodista Elisenda Cuquet.