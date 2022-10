Pla tram Castellbisbal-Martorell (Barcelona) / ADIF

Adif iniciarà la setmana que ve les obres del nou pas inferior sota l'AP-7 per ampliar la capacitat operativa del ferrocarril al pas per Castellbisbal (Barcelona).

Aquesta actuació permetrà enllaçar la infraestructura entre el Nus de Castellbisbal i la frontera francesa amb els trajectes entre el Nus de Vila-seca, Sant Vicenç de Calders i Martorell (Barcelona), encara en construcció, ha informat l'administrador ferroviari en un comunicat aquest dimarts .

Es preveu que el tram estigui llest en nou mesos i disposi d'un total de quatre vies adaptades a l' amplada internacional , amb què s'ampliarà la capacitat operativa en un punt amb "elevada densitat de trànsit ferroviari".

La seva execució per fases permetrà mantenir el trànsit a l'autopista als tres carrils per sentit, encara que ajustant-ne l'amplada i limitant la velocitat als 80 quilòmetres per hora.

Les actuacions s'emmarquen en el desenvolupament del Corredor de la Mediterrània a Catalunya al seu pas entre Castellbisbal i Martorell, un tram conegut com La Puerta a Europa.

Adif ha invertit més de 300 milions d'euros a Catalunya als trams Nus de Vila-seca – Sant Vicenç de Calders – Martorell – Castellbisbal fins avui.