Esplugues de Llobregat va acollir l’acte d’inauguració de la gira de tardor de la XII edició de Ciutats Defensores dels Drets Humans, que va tenir lloc al Casal de Cultura Robert Brillas (c/ Àngel Guimerà, 38). Durant l’acte, conduït per la presidenta de Taula per Colòmbia, Maria del Rosario Vásquez, van intervenir Pilar Díaz, alcaldessa d’Esplugues i diputada delegada per a les Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona; Estel·la Pareja, directora de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat; Isidre Pineda, president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament; Genith Quitiaquez; activista que forma part de la Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia (CONAMIC); Lorraine Leete, advocada i coordinadora del Legal Center Lesvos a Grècia; Nahun Lalin, activista de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH); i Reyna Haydee Ramírez, reportera mexicana i una de les fundadores del col·lectiu Periodistas de a Pie.

Acte inauguracio tardor @CDDH

L’edició d’enguany gira al voltant de la defensa del territori i el medi ambient, la defensa dels drets de les dones i el col·lectiu LGTBIQ+, de la pau i dels drets civils i polítics i la defensa dels drets de les persones migrades i refugiades. Els defensors i defensores que formen part de la gira de tardor són Nahun Lalin, d’Hondures; Lucinda Evans, de Sud-àfrica; Genith Quitiaquez, de Colòmbia; Lorraine Leete, de Grècia; Ahmed Ettanji, del Sàhara Occidental; Julia Soanirina, del Líban; i Maria Teresa Montaño i Reyna Ramírez, de Mèxic. Durant 10 dies, fins l’11 d’octubre, faran activitats d’incidència política i social i de sensibilització a diversos municipis catalans.

Durant l’acte d’inauguració, Pilar Díaz va parlar del compromís d’Esplugues amb el projecte i va destacar la utilitat de les activitats adreçades als centres escolars per fer arribar els testimonis de les persones defensores als i les joves del municipi. A més, va recordar que cal tenir present que els drets humans s’han de lluitar i són vulnerats arreu del món: “només cal mirar els nostres barris per adonar-nos que res està aconseguit per sempre, i menys encara en matèria de drets humans”.

A continuació, Estel·la Pareja va agraïr la feina de les defensores que formen part de l’edició. També va destacar la feina de tots els municipis, entitats i institucions que formen part del projecte, de l’ajuntament d’Esplugues i de l’equip del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat. Finalment, va posar de manifest la importància de visibilitzar la feina que fan les persones defensores, que sovint veuen com es posen en perill les seves comunitats, i va destacar la gran oportunitat de teixir llaços de solidaritat internacional.

Isidre Pineda va fer referència a la XII edició de CDDH com la primera edició conjunta dels 28 municipis, fet que considera consolida l’aposta pels drets humans. D’altra banda, va assegurar que des dels municipis procuraran posar els defensors i les defensores al centre de l’activitat i de l’esperit municipalista, intentant generar dinàmiques locals als pobles i ciutats, i va animar les activistes a seguir fent la seva tasca.

Tot seguit van tenir la paraula Genith Quitiaquez, Lorraine Leete, Nahun Lalin i Reyna Haydee Ramírez, quatre de les defensores de drets humans que formen part de la gira de tardor de la XII edició de CDDH. Les activistes van debatre sobre la situació als seus països després de la pandèmia i sobre la importància de la pau en el moment actual.

Genith Quitiaquez va reflexionar sobre les desigualtats entre el Nord i el Sud Global: “crec que la pandèmia ens va fer entendre la importància de les nostres cultures, i per al món sencer va ser una oportunitat per despullar un model econòmic que va generar pobresa i desigualtats al nostre món i incertesa al de vostès. Ara és un moment de reflexió al voltat del diàleg. Volem seguir aquest model individualista o volem transformar aquest tipus de models que ha generat desigualtat i pobresa?”, va plantejar al públic.

D’altra banda, Lorraine Leete va denunciar les vulneracions de drets humans a Grècia -país que segons l’activista ja es proposava, abans de la pandèmia, convertir els camps de refugiats en centres de detenció- i va recordar que la majoria de conflictes es donen pels interessos dels països en l’obtenció de recursos. “És important mirar qui té interessos i poder per controlar els recursos. Si volem arribar a la pau hem de mirar com estem implicats en els conflictes d’arreu del món”.

Nahun Lalin va posar de manifest la hipocresia d’alguns països del Nord Global: “ningú parla de les guerres que no són la d’Ucraïna. Com és que a moltes parts d’Àfrica hi ha gana i guerres i Europa no fa res? Hem de desaprendre per tornar a aprendre”, va reflexionar. També va fer referència a la situació de les comunitats indígenes hondurenyes durant la pandèmia: “la pandèmia ens va fer veure les desigualtats entre Hondures i Europa, però també entre les comunitats i les ciutats d’Hondures”.

Finalment, Reyna Haydee Ramírez va destacar la importància del periodisme per donar veu a totes les lluites de les companyes de Ciutats Defensores dels Drets Humans: “sense periodistes no hi ha democràcia. Quan els defensors i defensores lluiten, nosaltres traiem a la llum aquestes lluites. Amb un periodisme que busca la veritat han vist la llum moltes de les lluites de les poblacions indígenes a Colòmbia, a Perú, a Mèxic i molts altres països i esperem que així es puguin reduir les desigualtats.”