L´alcalde de Premià amb alguns membres de Desokupa. Foto: Ai. de Premià de Dalt

El 18 d'octubre, l'Ajuntament de Premià de Dalt anunciava que ha contractat els serveis de l'empresa Desokupa per rebre "assessorament" per "acabar amb les ocupacions mafioses" . L'alcalde del municipi, Josep Triadó , va assegurar que “a Premià de Dalt volem tolerància zero amb les ocupacions mafioses que comporten posar en perill el benestar i la convivència al nostre poble, ja que generen inseguretat ciutadana”.

El consistori ha anunciat que el contracte té una durada d‟un any i un cost de 3.000 euros més IVA.

Les reaccions a la notícia no s'han fet esperar i han estat en forma de crítiques unànimes per part de l'oposició i de la societat . Crida Premià de Dalt , sense anar més lluny, ha assegurat que no vol "un poble de matons i empreses fosques i violentes" com Desokupa.

Esquerra , per la seva banda, a través de diversos posts a Instagram ha convidat els veïns a "buscar informació" sobre l'empresa.

Les crítiques han arribat fins i tot per part de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) , que ha qualificat de "vergonyós" que el consistori hagi contractat els "mafiosos" de Desokupa.

Veïns del municipi i d'altres localitats de Catalunya també han reaccionat a les xarxes mostrant el rebuig a la contractació d'aquesta empresa .