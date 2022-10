Una sentència de l'Audiència de Lleida ha confirmat la condemna de nou anys d'inhabilitació per un delicte continuat de prevaricació que el Jutjat Penal 1 de Lleida va imposar fa un any a l'exalcalde d'Almacelles (Lleida) Josep Ramon Ibarz , que va deixar l'alcaldia després de la primera sentència.

Arxiu - L'alcalde d'Almacelles (Lleida), Josep Ibarz, el dilluns 17 de maig.

La sentència, consultada per Europa Press, ha desestimat el recurs d'apel·lació interposat per la defensa d'Ibarz, que entre els seus arguments plantejava que el jutjat no tenia competències per jutjar-lo sinó que, segons ell, corresponia l'enjudiciament a l'Audiència Provincial.

En el recurs, la defensa d'Ibarz també va esgrimir una suposada vulneració del principi de presumpció d'innocència per, segons la seva opinió, haver obtingut proves de manera il·lícita.

Segons recull la sentència, el recurs assenyalava que els arxius informàtics aportats a la causa i que van ser gravats per un agent de la Policia Local que mantenia una manifesta enemistat amb Ibarz “ho van ser de forma preordenada i il·legítima per ordre i sota la supervisió dels agents dels Mossos d'Esquadra i amb exprés trencament del procediment penal", un plantejament que l'Audiència de Lleida assegura que va quedar resolt al judici, el maig del 2021.

La sentència de l'Audiència Provincial accepta íntegrament els fets provats a la sentència del jutjat penal , que va considerar provada la formalització de contractes de manera arbitrària, entre ells el d'un policia local, el d'una interventora, el d'un conserge que era cosí germà d'Ibarz i el d'una persona a qui unia amistat com a treballadora de la brigada d'obres.

JUDICI EN MAIG DE 2021



Al judici, la Fiscalia va sostenir que l'Ajuntament va passar de 63 treballadors el 2003 a 123 el 2016 i que la majoria dels contractes es van fer de manera "totalment arbitrària", per decret d'urgència signat per l'alcalde i sense convocar cap concurs públic .

Els Mossos d'Esquadra van entrar a l'Ajuntament d'Almacelles el 15 de novembre del 2016 cap a les 10 del matí i van estar fins passades les 18 hores copiant els discos durs del consistori després de la denúncia davant de Fiscalia d'una regidora d'Almacelles Lliure.

La sentència del jutjat penal es va fer pública a finals d'octubre del 2021 i Josep Ibarz, que havia encapçalat la llista del PDeCAT, va deixar l'alcaldia a principis de novembre i el va rellevar la portaveu d'Units per Almacelles, Vanesa Olivart.