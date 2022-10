Cornellà Open Future @Cornellà Open Future

L' Hub La Piràmide , ubicat al Viver d'Empreses Procornellà , va acollir l'acte inaugural on es van donar a conèixer les sis startups escollides al Cornellà Open Future , fruit d'un curós procés de selecció en el qual s'han presentat més d'una trentena de propostes .

Els emprenedors entren en una primera fase del programa després de superar un exhaustiu

procés de selecció amb més d'una trentena de candidatures de tota l' AMB.



Ahir, 25 d'octubre es va donar el tret de sortida a la primera fase d'una nova convocatòria del programa Cornellà Open Future (COF) a la recerca de projectes innovadors de base digital i/o tecnològica i amb l'objectiu d'ajudar-los a sortir al mercat amb garanties dèxit.



Els mateixos equips d'emprenedors van exposar que consisteixen cadascuna de les seves startups: 3DThinks basa la seva proposta en eines maquinari i programari innovadores per millorar la qualitat de vida de persones amb diversitat funcional. Pickio es presenta com una startup pel disseny i la fabricació d'equips de smart vending. Nursecook , vol iniciar-se al món del delivery de menús a domicili per a persones amb requeriments especials per patologies. Loyapp vol despuntar com a App per digitalitzar el programa de fidelització de clients de comerços i negocis. Pullpo proposa eines per a l'automatització del procés de “code review” en el desenvolupament de programari. Finalment, Myllox es va presentar com a plataforma per digitalitzar el procés de vendes de professionals industrials.

Aquesta iniciativa està totalment subvencionada per l' Ajuntament de Cornellà i Telefónica des de l'any 2016 a través del Centre d'Empreses Procornellà amb més de 25 anys d'experiència incubant més de 200 projectes empresarials cada any .

Els sis projectes seleccionats compleixen els requisits per entrar al programa Cornellà Open

Future . Entre ells, s'ha demanat que disposin d'una idea de producte o servei innovador i amb

base digital i/o tecnològica , preferentment amb un prototip amb aplicació en l'àmbit de la

indústria manufacturera. També s'ha valorat que la idea tingui possibilitats de sortir al mercat

durant l' any 2023 i que l'actual o futur seu social, fiscal o centre d'activitat estigui dins de l'àrea metropolitana de Barcelona. Els emprenedors han de ser més grans amb capacitat legal per posar en marxa el negoci i es demana que, almenys una persona de l'equip, tingui dedicació plena al projecte.



A partir d'ara, els sis equips s'endinsen a la primera fase del programa que té com a objectiu millorar les seves propostes de valor. Aquesta etapa culminarà el proper 15 de desembre

amb el lliurament dels 'Premis Cornellà Open Future' als quals poden optar i que reparteix

entre els guardonats serveis per valor de 10.000€ com a allotjament en coworking , despatxos o naus industrials, gestora i serveis comuns . Només cinc de les sis startups escollides a la primera fase, resultaran guardonades i podran passar a la segona fase del programa COF

que s'iniciarà el 17 de gener i finalitzarà el 30 de març i que té com a objectiu accelerar els

projectes premiats a la sortida al mercat ia buscar al seu finançament.

Els seleccionats ja disposen, a partir d'aquesta primera fase, d'allotjament en un espai de treball compartit al Hub La Pirámide i compten amb un tutor de programa individualitzat a més d'assessorament personalitzat a través de tutors experts en startups que els ajudaran a desenvolupar talent emprenedor , orientant-los al mercat i afavorint l'evolució de la idea cap a un model de negoci d'èxit.

Els escollits també tindran un seguiment mensual de l'evolució del projecte mitjançant Peer Reviews grupals, accés a la gestoria ia l'equip tècnic del Centre d'Empreses Procornellà i rebran l'acompanyament de mentors sèniors de Telefónica. També hi entraran en contacte amb xarxes d'emprenedors, empreses, inversors, etc. assolint visibilitat a l'ecosistema empresarial del territori ia la xarxa global de Telefónica Open Future .



Aquesta és la novena convocatòria del COF que ha fet possible la incubació de més de 40

iniciatives de les quals més del 70% han aconseguit el seu objectiu sortir al mercat. Amparada

a la xarxa global Open Future té com a objectiu l'impuls emprenedor gràcies a l'aliança del

Ajuntament de Cornellà i de Telefónica enfocats a la innovació i l'emprenedoria. La nova

convocatòria 2022 compta també amb la col·laboració altres entitats com Aeball, Innobaix,

Innolab by Cofidis i Netmentora, Cornellà .