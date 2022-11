Fotografia del 6è Congrès de Dones del Baix Llobregat @Consell Comarcal

Cornellà acollirà aquest 4 i 5 de novembre el 6è Congrés de Dones del Baix Llobregat . Es tracta d'una iniciativa que cerca reflexionar sobre la situació de les dones i les desigualtats de gènere per trobar la manera d'eradicar-les.

Al mim participaran prop de 2.000 dones que debatran i aportaran els seus punts de vista en les diferents comissions de treball que s'han organitzat. Les conclusions definiran el 5è Pla Transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat per als propers 4 anys.

En una entrevista a Vilapress, la presidenta del Consell Comarcal, Eva M. Martínez Morales, destaca que “El Congrés és un espai de coneixement i debat, però sobretot de participació. Una oportunitat de reflexionar conjuntament sobre la situació de les dones i les desigualtats de gènere per buscar la manera d'eradicar-les i continuar avançant cap a la igualtat"

Fotografia d'Eva Morales @Vilapress

El congrés comptarà amb un extens programa que cobreix la tarda del divendres dia 4 i la totalitat del dissabte dia 5 . El congrés acollirà diferents comissions de treball de temàtiques com la violència masclista, l'apoderament sexual i reproductiu, les dones a la feina del futur, maternitat , entre altres temes.

SARA BERBEL SÁNCHEZ I ESTRELLA MONTOLIU DURAN, ENCARREGADES D'INAUGURAR EL CONGRÉS

Sara Berbel doctora en psicologia Social i Estrella Montoliu catedràtica en lingüística, ambdues referents al feminisme seran les encarregades de fer la xerrada inaugural del 6è Congrés de Dones del Baix Llobregat .

Durant els dos dies que dura el congrés seran moltes les dones expertes que passaran per les diferents comissions per aportar els seus coneixements. Des del Consell Comarcal, Eva Martínez , valora molt positivament que “el 6è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, arribi amb un programa ple d'expertes i activitats” .

PRESENTACIÓ DEL CONGRÉS

Presentació del congrés @Consell Comarcal

Aquest dimecres , la presidenta del Consell Comarcal, Eva Martínez Morales , l'alcalde de Cornellà, Antoni Balmón , la consellera de Feminisme, Gent Gran i Diversitat Sexual i Gènere, Vicky Castellanos Núñez , i la tinenta d'alcalde de Polítiques Socials, Igualtat i Salut de Cornellà, Joana Piñero Romera , han presentat aquesta nova edició del congrés.

La Consellera de Feminisme, Vicky Castellanos , ha posat en valor el treball previ al congrés que han fet totes les alcaldesses per poder celebrar aquesta nova edició. També ha agraït la participació de les 1.500 persones que han fet aquest congrés possible.

La Consellera ha cridat a la participació “un dels nostres objectius és la participació, i ara mateix ja ho hem aconseguit”.

Antoni Balmón alcalde de Cornellà , municipi encarregat d'acollir aquesta edició del congrés ha afirmat durant la seva intervenció que “la igualtat no s'ha aconseguit encara i per això és important espais com el Congrés, trobada, anàlisi i reivindicacions per aconseguir uns drets que són incontestables ".



La presidenta del Consell Comarcal, Eva Morales , també qualifica el Baix Llobregat com “una comarca pionera” en l'impuls i implementació de les polítiques feministes . La comarca “continua demostrant la seva aposta” pel feminisme amb polítiques com el Programa Feminista.



Fa vint anys del primer congrés de les Dones del Baix Llobregat. 5 congressos després , el moviment feminista del Baix Llobregat continua mostrant la seva força per denunciar que encara falten molts passos per aconseguir la plena igualtat a la comarca.