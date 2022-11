Sant Celoni celebra de l'11 al 14 de novembre les Festes de Sant Martí, patró de la vila, unes festes que s'allargaran fins a la capçalera. L'Ajuntament de Sant Celoni amb la col·laboració de diverses entitats proposa un programa per a tots els públics on no falten els actes més tradicionals de Sant Martí, com ara el concurs d'allioli, l'esmorzar popular o activitats de cultura popular ( sardanes, gegants, correfoc). . .).

XarxesSantMarti

Pel que fa a l'oferta musical, les Festes de Sant Martí proposen concert per a joves amb 31FAM, concert i ball de gala amb l'Orquestra Selvatana, concert Castanyoles líriques amb Margarita Ponce, Bru Corbella i Andreu Miret, música amb el DJeskardi. i teatre amb Terra Baixa dirigida per Àngel Llàcer. I de cara a la vuitena, a l'Església de Sant Martí de Montnegre, concert de la Coral Briançó: Que les cançons tornin al poble i que el poble les canti.

Recordeu que aquest any el divendres 11 de novembre, festivitat de Sant Martí, és festiu a Sant Celoni.

A continuació, podeu consultar el programa de les festes: