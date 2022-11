Una de les proves. Foto: Aj. de Sitges

L’Ajuntament de Sitges, juntament amb el Centre d'Atenció Primària de la vila, impulsa aquest divendres 11 de novembre una gimcana educativa i lúdica per promoure hàbits saludables. L’activitat està dirigida a 93 alumnes de 2n d'ESO de l’institut Joan Ramon Benaprès i consta de 5 proves que tracten diferents temàtiques com l’alimentació, les addiccions, l’estat emocional, salut bucodental, els pírcings i el civisme. Els participants han realitzat a diferents espais de la vila: Espai Jove, Plaça Catalunya, CAP, Mercat Municipal i Can Robert. Les proves estan guiades per experts de la nutrició, la psicologia, l’odontologia, la infermeria i professionals de l’àmbit social. Un cop els joves han superat totes les proves reben una motxilla amb obsequis com un raspall de dents, una aigua, la guia pràctica per a la planificació de menús saludables editada per la regidoria de Salut Pública de l’Ajuntament de Sitges, pasta de dents, entre d’altres.

Prèviament, els joves han pogut triar fruita de temporada a un estand ubicat al Mercat Municipal on han fet la prova sobre alimentació saludable.

La regidora de Salut Pública, Elisabeth Pérez, explica que “la intenció del departament és repetir la gimcana cada any per continuar la promoció d’hàbits saludables entre les generacions més joves i aconseguir un impacte real i durador en la seva salut física, emocional i cívica. Volem que d’una manera divertida posin en pràctica els seus coneixements per canviar hàbits. A més, no hem d’oblidar els joves es converteixen en grans promotors d’hàbits saludables que adquireixen, aconseguint moltes vegades implantar aquests costums bons en la seva família i el seu cercle d’amics”.

La gimcana saludable està organitzada per l’Ajuntament de Sitges i el CAP de Sitges, en el marc del model col·laborador d’atenció comunitària i, també, compta amb el suport del Mercat Municipal, la Diputació de Barcelona i Caprabo.