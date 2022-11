Les autoritats, visitant la zona on es construirà la placa. Foto: Diputació de Barcelona

Aposta per les renovables. Granollers tindrà una placa fotovoltaica que donarà energia a infraestructures del Vallès Oriental. La seva construcció comportarà una inversió de 2,7 milions d'euros, 1,5 dels quals estaran subvencionats per la Diputació de Barcelona.

El passat dimecres 16 de novembre es va fer la visita per part de les autoritats al solar on es construirà, als terrenys de l’antic abocador municipal, actualment clausurat i segellat. El diputat d’Acció Climàtica, Xesco Gomar, i l’alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, van felicitar-se per l'anunci.

Gomar va recordar que Granollers "és un referent a nivell espanyol en l’àmbit de medi ambient" i que el projecte a la capital del Vallès Oriental és sensiblement diferent als que s’han presentat fins ara. "No hi ha cap projecte que impliqui la implantació massiva d’energia verda, però aquest projecte sí que ho fa", va apuntar. A més, el diputat va remarcar que, a banda de reduir la factura energètica, s’aborda un "problema estructural, com és la contaminació, perquè implicarà una gran disminució de CO2 a l’atmosfera".

Per la seva banda, l’alcaldessa va dir que el projecte evidencia "la gran aposta de la ciutat per la transformació energètica" i que serveix per "travar el projecte territorialment, comarcalment", ja que el 54% de la producció fotovoltaica anirà destinada al subministrament elèctric de la planta de compostatge del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental i de l’estació depuradora d’aigües residuals del Consorci Besòs-Tordera. El 46% restant s’injectarà a la xarxa de consumidors de l’entorn.