Barcelona aprova el projecte executiu del nou Mercat de l'Abaceria que té 1.500 metres de vegetació|@EP

L'Ajuntament de Barcelona obrirà la setmana vinent el període d'informació pública del projecte executiu del nou mercat de l'Abaceria a la Vila de Gràcia, que ja s'ha aprovat, ha informat el consistori en un comunicat.

La previsió és licitar les obres per al nou equipament abans d'acabar l'any, per poder adjudicar-les durant el primer trimestre del 2023 i iniciar les actuacions entre l'abril i el juny del mateix any.

El projecte, que s'ha treballat juntament amb els veïns i comerciants del mercat i del seu entorn, preveu un espai públic de 1.500 metres quadrats amb vegetació per "esponjar l'entorn" i 6.000 metres quadrats per a les associacions del barri amb activitats tant a l'interior com a l'exterior.

El nou mercat tindrà 14.350 metres quadrats repartits entre la planta baixa, un altell a dues altures per a espais de direcció, despatxos i aules, i tres plantes subterrànies que albergaran magatzems, un establiment amb format autoservei, i un aparcament de 50 places per a clients, entre d'altres.

El projecte executiu desenvolupa característiques com és recuperar la "imatge noble de la coberta fent-la compatible amb un espai per a l'eficiència energètica", de manera que alternarà peces ceràmiques i panells fotovoltaics enrasats amb un tractament colorit.

Quant a l'estructura i després de detectar que l'estructura actual no podria suportar la càrrega de la futura coberta, la rehabilitació de l'estructura passa per desmuntar-la i construir-ne una de nova que "repliqui exactament l'actual", segons especificacions detallades pel departament de Patrimoni de la Ciutat.

Entre els objectius de la reforma, figuren preservar l'equipament més important del barri quant a l'oferta d'alimentació fresca i saludable, de proximitat i de qualitat; mantenir un "important nombre de petits comerços", i fomentar el paper vertebrador i de cohesió social que exerceix el mercat.

PROCÉS DES DEL 2016

L'Ajuntament ha recordat que el juliol del 2016 va signar amb l'Associació de Venedors del Mercat l'acord de remodelació de l'equipament, amb una ratificació "espectacularment majoritària" per l'assemblea de venedors.

Des d'aquest punt, el desembre del 2017 van començar a construir el mercat provisional situat al passeig de Sant Joan; el juliol del 2018, els comerciants es van traslladar a aquest equipament temporal, i la deconstrucció de l'antic mercat de l'Abaceria va acabar el gener del 2021.