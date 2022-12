Recentment, l'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha actualitzat el llistat de municipis de més de 10.000 habitants on hi viuen més persones amb estudis superiors. Es consideren superiors, segons els criteris de l'INE, un cicle formatiu de grau superior, un grau universitari (o llicenciatura per als que van estudiar fa més anys), un màster o un doctorat.

El podi l'ocupen dues localitats madrilenyes i una de Catalunya. Així, a Las Rozas, el 63,8% dels veïns poden presumir d'un d'aquests títols, davant d'un 36,2% que no en té. Molt a prop, amb 7 dècimes menys, hi ha Tres Cantos. A la tercera posició, i amb un 62,9%, apareix Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), que destaca per ser també una de les localitats amb més renda per càpita, no només a Catalunya, sinó de tot l'estat espanyol.

Les tres places següents d'aquesta classificació també són per a municipis situats a la Comunitat de Madrid; en aquest ordre, el quart és Boadilla del Monte, amb un 62,1% de veïns amb estudis, superiors, seguida de Torrelodones (61,6%) i de Pozuelo de Alarcón, que pot presumir d'un 61,2%.

Darrere seu apareix un nou 'representant' català, Sant Just Desvern (Baix Llobregat), on gairebé 6 de cada 10 veïns, el 59,7%, ha cursat, en algun moment, un estudi superior.

Un dels espais de la UAB, a Bellaterra. Foto: UAB

La vuitena i la novena posició d'aquest top 10 són per a dues localitats navarreses, Aranguren (59,6%) i Valle de Egüés (58,9%), mentre que tanca les posicions d'honor Majadahonda, també pertanyent a la Comunitat de Madrid , amb un 58,8%.

MÉS DE 2 MILIONS DE FUTURS INTEGRANTS DE LA LLISTA

D'altra banda, també segons dades de l'INE, l'any passat més de dos milions d'espanyols van cursar alguna especialitat de les esmentades en aquest article. 3 de cada 4 es van inclinar per algun tipus destudi universitari, mentre que el 25% restant va cursar alguna modalitat de la formació professional.

Els estudiants, mentre dura el curs, viuen majoritàriament en munipis com Cerdanyola del Vallès (molt a prop de la Universitat Autònoma de Barcelona), Leioa (on hi ha el campus principal de la Universitat del País Basc), Villanueva de la Cañada (pròxima a la Universitat Alfonso X El Sabio de Madrid) i Sant Vicent del Raspeig (on està la Universitat d'Alacant).

Aquestes localitats (i d'altres al conjunt d'Espanya) creixen econòmicament gràcies a la presència de les facultats i que els joves lloguen apartaments i compren als seus comerços.