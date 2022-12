Foto d'arxiu Aeroport El Prat @Vilapress

Unes 28 persones procedents d'un vol amb sortida a Casablanca, han intentat escapar-se i introduir-se al país de forma il·legal després de l'aterratge d'emergència a l'aeroport del Prat. Una de les passatgeres, que estava embarassada, assegurava haver trencat aigües, i per això el vol es va veure obligat a parar de manera urgent la seva ruta a l'aeroport pratenc.

El vol partia des de Casablanca, Marroc amb destinació Istanbul, Turquia. Després de l'aterratge d'emergència, 28 persones han intentat fugir de les autoritats i introduir-se a Espanya. I 4 dels immigrants haurien aconseguit fugir, la resta van ser detinguts i cinc van tornar a l'avió, mentre que vuit s'han negat a tornar i s'ha iniciat el procés d'inadmissió per ser tornats al Marroc.

La dona embarassada que havia assegurat trencar aigües ha estat traslladada a l'hospital Sant Joan de Déu, on s'ha vist que no hi havia trencat aigües, motiu pel qual ha estat detinguda immediatament acusada d'un delicte de desordres públics per presumptament fingir estar de part.

Encara es busca 14 de les persones que van aconseguir escapar dels agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional.

L'avió es va enlairar a altes hores de la matinada des del Marroc i una vegada sobrevolades les Illes Balears , va canviar dràsticament el seu rumb per aterrar d'emergència a l' aeroport del Prat, que va rebre l'avís a les 4.30 hores de la matinada .

En el vol viatjaven 228 passatgers, dels quals 28 van fugir de l'avió un cop aterrats. Se segueix buscant els 14 fugats.