La quantitat de parades i activitats del Mercat Medieval de Vic 2022 són ingents i la ciutat recrea una època passada durant uns dies en què no només s'oferiran productes de tota mena, sinó que l'oferta gastronòmica i les activitats lúdiques de l'edició d'aquest any són nombroses.

Lloc de formatges al Fira de Vic/ @CatPress

Fins a l'11 de desembre fins i tot es podrà passejar entre les 10h i les 20h pels paradetes d'artesania i alimentació que ens ajudaran a entendre com se celebraven a l'època medieval els dies festius.

Reconstrucció de la catedral de Sant Pere Apòstol de Vic/@CatPress

Les parades d'aquest 2022 segueixen la línia tradicional de l'aposta per l'artesania com a element comercial i la recreació directa de l'època medieval, amb articles de tota mena com embotits, formatges, dolços, conserves i xocolates, entre d'altres productes.

La recreació d'habitants medievals és una constant a la Fira de Vic/@CatPress



L'oferta comercial del Mercat Medieval es complementa amb una sèrie d'activitats lúdiques de caire cultural de tota mena i per a totes les edats.

Al programa d'aquest any s'han considerat les activitats infantils, així com la música, el teatre, els balls, els espectacles de carrer i la recreació en campaments d'oficis com el de fuster, forjador, cal·lígraf, teler o ferrer que eren alguns dels més típics a l'edat mitjana.

Lloc de Dinar a la Fira / @CatPress

A més podràs deixar anotat el que vulguis a l'Arbre dels desitjos.

Arbre dels desitjos del Mercat Medieval de Vic/ @CatPress

Totes aquestes activitats dedicades a les èpoques passades faran de lespai històric del centre de la ciutat un espai de viatge en el temps.

Entre elles el tret a l'arc que farà les delícies de grans i petits.

Espai del tir a l'arc a la Fira Medieval de Vic/ @CatPress

O múltiples activitats per als més petits de les cases.

Muntar a lloms d'un ruc/ @CatPress

O pujar als gronxadors de l'època medieval.

Els gronxadors de l'època medieval/ @CatPress

O tocar de prop alcons i mussols.

Un farcit de l'exposició d'aus de la Fira Medieval de Vic/ @CatPress

Un mussol que desperta l'interès dels més joves/@CatPress

COM ARRIBAR A VIC?



Si la teva opció serà anar a Renfe, pots arribar gràcies a la línia R3 (Barcelona-Vic-Puigcerdà i la Tour de Querol).

Amb autobus hauràs de pagar el bitllet de son Sagalés (Barcelona-Vic), Teisa (Olot-Lleida-Girona), i EixBus (Lleida-Girona).



Si decidiu anar amb cotxe podeu arribar per la C-17 (autovia Barcelona-Ripoll), la C-25 (eix transversal de Lleida-Girona amb enllaç amb l'autopista A-7 direcció França) o la C-37 (Vic-Olot ).