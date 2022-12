Les llums les grans protagonistes a Espinelves/ @CatPress

Aquesta 41 Fira amb un preu d'entrada de 4 euros romàn oberta des de les 10 a 19.30 hores e inclou tot el municipi d'Espinelves.

L'arquitectura del poble d'Espinelves es pot visitar també de nit/ @CatPress



No només trobaràs parades per comprar avets, arbres de Nadal i altres productes nadalencs a la Fira de l'Avet d'Espinelves 2022.

Els arbres els grans protagonistes de la Fira/ @CatPress

També hi ha una sèrie d'activitats, espectacles i exposicions aquests dies que no et pots perdre com l'exposició fotogràfica "Instans Efímers de Dolors Suy".

Exposició fotogràfica: Instants Efímers de Dolors Suy al teatre/ @CatPress



I en el mateix espai l'exposició de Caganers a càrrec d'amics del caganer al teatre que pot agradar molt.

Exposició de Caganers a càrrec d'amics del caganer al teatre/ @CatPress



O fer-te amb qualsevol caga tió de les seves paradetes o fotografiar-te amb el Pare Tió, un gegant Tió que fa les delicies de grans i petits.



Paradeta amb venda de tions/ @CatPress



COM ARRIBAR A LA FIRA?

El transport públic no és la millor opció per anar a la Fira perquè hauràs de viatjar fins a Vic i des d'allà agafar la línia 442 que has de reservar 24 hores d'antelació perquè és un bus sota temanda.

Els productes locals estaràn a la teva disposició/ @CatPress

La millor opció per anar a la Fira de l'Avet d'Espinelves és el cotxe perquè tenen habilitats pàrquings per l'event nadalenc.

No t'oblides de tastar les castanyes amb xocolata ni la coca que están bonisimes.

Les millors castanyes amb xocolata de la comarca d'Osona/ @CatPress

A més pots aprofitar la visita a la Fira de l'Avet d'Espinelves per deixar-te caure pel Mercat Medieval de Vic 2022 que es fan al mateix periode.