Els treballadors de l'empresa Avanza , encarregada del servei d'autobusos de grans ciutats del Baix Llobregat , estan en vaga des del 12 de desembre passat i, segons ha pogut saber Vilapress , aquest dijous a la tarda han continuat amb les seves reivindicacions tallant dues de les vies de circulació principals de Viladecans: l'Avinguda Catalunya i el passeig de la Marina.

LA VAGA

Durant els dies 12, 15 i 19 de desembre , els treballadors exerciran el seu dret a vaga en diferents torns; de 2:00 a 5:00, de 6:00 a 9:00 i de 16:00 a 19:00 . Mentre que el 17 i 24 de desembre , pararan de 10:00 a 13:00 i de 19:00 a 22:00 .

S'ha decretat uns serveis mínims del 40% per a les franges horàries de 6:00 a 9:00 i de 16:00 a 19:00 ; per altra banda, de 2:00 a 5:00 els serveis mínims només seran del 20 % . Finalment, s'ha establert un servei del 33% per al 17 i 24 en tots els seus horaris , excepte per a la línia L88 , que en no tenir alternativa de servei, circularà amb la totalitat del servei prestat.