La Fira de Santa Llúcia. Foto: Aj. de Barcelona

Els més endarrerits encara tenen temps de visitar diferents mercats nadalencs que hi ha a tota la geografia catalana. És el darrer cap de setmana abans de les festes, de manera que no ho poden deixar per més endavant. Catalunya Press us proposa aquests 10.

1) Fira de Santa Llúcia. No necessita presentació; davant de la Catedral de Barcelona, des del 25 de novembre passat i encara durant uns dies més (fins al 23 de desembre), les tradicionals parades venen tot el que necessites per a aquestes festes. Artesania, articles de decoració, arbres, figuretes per al pessebre... amb el pas dels anys, Santa Llúcia s'ha anat transformant d'una fira en honor de la patrona de la vista fins a convertir-se en el mercat nadalenc per excel·lència.

Foto: ICUB

2) Fira del Gall de Vilafranca del Penedès. Els dos dies del cap de setmana, 17 i 18 de desembre, se celebra aquest tradicional mercat d'aus, que té l'origen a l'Edat Mitjana. Allà es pot comprar i degustar el reconegut Gall del Penedès , una varietat autòctona d'ocell de corral molt apreciada per la vistositat i la carn. Prepara la taula per als grans àpats familiars que s'acosten.

Foto: Generalitat

3) La Tronca de Nadal (Alt Àneu). Al Pallars, la nit de Nadal no es caga el Tió, sinó la Tronca. A la cerca es farà un breu recorregut per l'entorn del centre i, vivint diferents experiències de descobriment de la natura, acabareu trobant la tronca que es portarà cada família a casa. La tronca que s'hi ofereix és natural i divertida, feta artesanalment amb fusta de pi roig de la zona. L´activitat es farà el 17 de desembre.

Foto: MonNatura

4) Mercat de Nadal de Reus. La capital del Baix Camp també presumeix de mercat de Nadal. Les parades s'instal·len a la plaça del Mercadel, on pots trobar tot el que necessites als seus paradetes de fusta. Estarà obert al públic els dos dies del cap de setmana, encara que els més tardans tindran temps de passar fins al dia 23.

Foto: Aj. de Reus

5) Fira de Vic. Osona és una comarca que viu amb il·lusió les festes i la capital és l'escenari de la Fira d'Artesans i Brocanteros. Si fa poc Vic es transformava en un poblat medieval, ara ja viu amb tota la il·lusió els dies previs al Nadal. A banda dels dies 17 i 18 de desembre, també estarà oberta el 22, 23 i 24 i el 2, 3 i 4 de gener de 2023.

Foto: Vic Medi Ambient

6) Fira de Nadal de Pals. Aquesta localitat del Baix Empordà presenta la seva fira, que permetrà viure la prèvia del Nadal al carrer. Productes d'artesania, elements típics de les festes i adorns per fer el pessebre o fer cagar el tió seran les estrelles durant tot el dissabte 17 de desembre a un dels llocs de referència a la demarcació de Girona.

Foto: Fem Turisme

7) Fira de Nadal de Tarragona. Si Reus està en una llista, Tarragona no hi pot faltar. La capital del sud de Catalunya també té en marxa el seu mercat, que s?allargarà fins al dia 23 de desembre. S'ha triat la Rambla Nova, al tram comprès entre els carrers de Canyelles i Fortuny, per ubicar-hi totes les parades.

Foto: Costa Daurada

8) Fira de pessebres de Mataró. La capital del Maresme té un espai dedicat a aquesta tradició. Està considerada com la segona més important de Catalunya, tant per la seva extensió com per la qualitat dels seus productes, encara que no només trobarem coses per al pessebre: també venen dolços tradicionals, com torrons. Estarà oberta fins dia 23 de desembre.

Foto: Aj. de Mataró

9) Mercat de Nadal de Cervera. Aquest dissabte 17, al carrer del Combat de la capital de la Segarra se celebra un nou “episodi” del Mercat de Nadal de la ciutat, que ha anat obrint en diversos punts. Serà una bona ocasió per acostar-se a aquesta localitat de la demarcació de Lleida per buscar tot allò que ens falti de cara a aquestes festes.

Foto: Aj. de Cervera

10) Mercat de Santa Llúcia d'Amposta. A la capital del Montsià, el proper diumenge 18 se celebrarà aquesta cita amb més de 50 parades. A la plaça de l'Ajuntament hi haurà les d'alimentació, al carrer Major els comerços locals i als carrers Corsini i Nou s'hi ubicaran els d'artesania.