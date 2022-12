Punts de recàrrega / @EP

Iberdrola i l' Ajuntament de Palau-solità i Plegamans (Barcelona) han col·laborat per instal·lar tres nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a la localitat, que permetran la càrrega simultània de fins a sis automòbils durant les 24 hores del dia.

La companyia ja ha posat en marxa els dos primers, compostos per un carregador d'ús doble de 44 quilowatts (kW), ubicat a l'aparcament del Poliesportiu Municipal, al carrer de Folch i Torres, i un altre punt de recàrrega de 50 kW junt al parc de l'Hostal del Fum.

L'acord aconseguit per ambdues parts consisteix en la cessió per part de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans de l'espai per dur a terme la instal·lació i l'aportació dels equips, el muntatge i la gestió per part de la companyia elèctrica.