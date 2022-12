Barcelona impulsa ajuts de 3.000 euros per a l'eficiència energètica de comerços a peu de carrer|@EP

L?Ajuntament de Barcelona ha obert el termini per presentar sol·licituds a una línia d?ajudes d?un màxim de 3.000 euros per al?estalvi i l?eficiència energètica de comerços a peu de carrer al qual destinaran un total de 2 milions d?euros.

El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha valorat en declaracions als periodistes que les subvencions de 'Locals amb Energia' volen "provocar un canvi estructural en la manera de concebre i gestionar energia als petits negocis de la ciutat".

En concret, preveuen assolir uns 700 comerços en planta baixa --inclosos establiments dels mercats municipals-- amb actuacions com instal·lar portes i finestres automàtiques, sistemes d'aïllament tèrmic, enllumenat LED, sistemes de regulació i control de temperatura, entre d'altres.

El termini per sol·licitar els ajuts estarà obert fins al 31 d'octubre del 2023 o fins a esgotar la dotació pressupostària de 2 milions, i la nova Oficina de Transició Energètica de Pimec (creada en col·laboració amb l'Ajuntament), assessorarà sobre mesures eficients per a cada cas .

Collboni ha dit que no és "només donar una ajuda puntual" per passar una època inflacionària, sinó que pretén adaptar les infraestructures de climatització dels locals de forma eficient per estalviar a la factura elèctrica.