Colau exigeix incloure la congelació del preu del lloguer al decret de mesures anticrisi|@EP

L' alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , ha exigit que s'inclogui al reial decret llei de mesures anticrisi, que s'aprovarà al Consell de Ministres d'aquest dimarts, la congelació del preu del lloguer.

En un vídeo publicat a través de les seves xarxes socials aquest dilluns, Colau ha recordat que des d' Unidas Podemos i Barcelona a Comú fa temps que reclamen "que s'eviti l'especulació amb els lloguers".

Ha lamentat que a les grans ciutats els lloguers estan "completament desbocats i amenacen milers i milers de famílies, no només la gent més jove i la gent amb més baixos ingressos, sinó també les classes mitjanes".

D'aquesta manera, veu "imprescindible que s'aturin aquestes pujades arbitràries que s'estan produint", cosa que passa per incloure la regulació del lloguer al decret de mesures urgents, un decret al qual falten actuacions per a l'habitatge, segons la seva opinió.

I ha afegit: “No sé què passa amb la vivenda, que al partit socialista sempre li flaquegen les cames quan s'han d'enfrontar a fons voltor i especuladors, i ja és hora de fer-ho”.

D'aquesta manera, ha demanat als usuaris que esmenten en els comentaris del vídeo el president del Govern, Pedro Sánchez, per fer-li arribar la seva petició, perquè "depèn d'ell què entrarà o no en aquest decret".

Ha recalcat que mentre no hi hagi una llei d'habitatge que reguli els lloguers "és moment de ficar aquesta mesura al decret d'emergència", perquè els preus dels lloguers no puguin continuar pujant de manera incontrolada, ha dit.