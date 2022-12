Catalunya press all in one

CaixaBank convida aquest any els seus clients a viure el Nadal més innovador als seus centres 'all in one', ubicats a València, Barcelona, Madrid, Burgos i Eivissa. Els nens que acudeixin entre el 26 i el 29 de desembre a aquests centres podran gaudir d'una experiència memorable al metavers. A través d'unes ulleres de realitat virtual, els més petits es podran endinsar en un univers nadalenc amb diferents activitats.

A través d'aquesta experiència, els nens que hi participin tindran l'oportunitat de descobrir el metavers d'una manera divertida i, alhora, didàctica. L'experiència consistirà en un recorregut en què els participants podran interactuar amb elements nadalencs virtuals, des de llançar boles de neu, saltar obstacles, trobar objectes seguint pistes, fins a arribar a una darrera fase: deixar un regal virtual al peu d'un arbre anomenat “ L'Arbre dels Somnis”, en homenatge a la iniciativa del mateix nom que CaixaBank impulsa cada any perquè nens en situació de vulnerabilitat també tinguin el regal de Nadal.

La creació d'un metavers nadalenc s'emmarca en tota la programació d'experiències que durant aquest Nadal s'oferiran als clients de l'entitat als cinc centres 'all in one', que compten amb una decoració nadalenca espectacular que combina disseny i tecnologia, mantenint l'essència d'aquest model d' oficines de CaixaBank . Entre les diferents activitats previstes, el proper dimarts 3 de gener, de 10h a 14h i de 15:30h a 18h, un Patge Reial estarà a cadascun dels centres 'all in one' recollint les cartes adreçades als Reis Mags. A més, l'entitat portarà a terme un 'CaixaBank Talks' amb els Reis Mags el dia 4 de gener a les 17:30h, que se celebrarà de manera presencial a 'all in one Madrid' i es retransmetrà en streaming per a tots els clients i empleats de CaixaBank.

La iniciativa forma part de totes les accions d'experimentació que des de l'entitat financera s'estan pilotant al metavers amb l'objectiu d'explorar aquest nou món virtual i trobar oportunitats que permetin oferir experiències enriquidores als clients a nous canals.

'ALL IN ONE', ELS CENTRES FLAGSHIP DE CAIXABANK

La innovació al canal oficina és una constant a la trajectòria de CaixaBank. El 2019, l'entitat va posar en marxa el nou concepte d'oficines 'all in one', els seus centres flagship que ofereixen als clients una experiència única que va més enllà del que és financer. Els centres 'all in one' ofereixen, en superfícies d'entre 1.500 i 3.000 metres quadrats , atenció especialitzada per a tots els models de negoci financer, tant per a particulars com per a autònoms i empreses.

A més, aquest model d'oficines 'all in one' suposa una transformació completa de l'experiència del client financer, gràcies sobretot a l'aplicació de la tecnologia per innovar en tots els elements característics d'una oficina bancària. L'experiència d''all in one' es completa una programació d'activitats mensuals, com ara xerrades, ponències, taules rodones i esdeveniments sobre tota mena de temes d'interès.