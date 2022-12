Foto: Endesa

Endesa ha invertit més de 2,7 milions d'euros per renovar tecnològicament i digitalitzar la subestació de l'Hospitalet de Llobregat per millorar la qualitat i la continuïtat del servei elèctric a més de millorar el servei prestat a 76.000 clients repartits entre la mateixa ciutat i els municipis de Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat i el districte de Sants-Montjuïc de Barcelona.



L'actuació permet deixar les infraestructures llestes per poder absorbir una demanda més gran i impulsar, així, l'electrificació de la demanda, aspecte clau per accelerar el procés de descarbonització i lluitar per combatre el canvi climàtic.



El projecte més important, i amb la dotació econòmica més significativa, de 2,6 milions d'euros, ha estat la reforma de tots els equips de la xarxa de 25 kV de la instal·lació, tant les cabines de maniobres com els sistemes de protecció i de comunicacions. Per poder realitzar-ho s'han planificat i executat descàrrecs programats no simultanis de les línies de mitjana tensió per evitar sobrecàrregues, alguns en horari nocturn i caps de setmana.

Addicionalment, s'ha realitzat la substitució de les proteccions de dos transformadors AT/MT existents a la instal·lació. Aquest canvi implica que, si hi hagués algun problema en els transformadors, les proteccions actuarien i es garantiria el servei als veïns sense que passés cap mena d'interrupció. Ara, als nou parcs de 25 kV, amb 32 cabines, han quedat ja connectats a tots dos transformadors, amb una potència instal·lada de 65 MVA.

Les noves cabines disposen de tecnologia d'última generació que es tradueix en un guany no només en seguretat sinó que, a més, facilita la configuració de les maniobres que s'hagin fet a la subestació. Igualment, el sistema de control i protecció del parc de mitjana tensió de la subestació està integrat i telemandat de manera que el funcionament s'està monitoritzant en tot moment, cosa que permet l'avís de fallada abans de causar interrupció del subministrament i, per tant, possibilita anticipar-se a alimentar els clients de forma alternativa sense que aquests ho arribin a percebre.