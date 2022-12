El cap de setmana es divideix entre el darrer dia del 2022 i el primer del 2023.

Foto: Arxiu

- Torneig de futbol solidari (Sant Feliu de Llobregat) . La Penya Recreativa SF ha preparat, per a aquest dissabte 31 de desembre, un torneig de futbol solidari al Camp de Futbol Municipal Falguera. Els partits es jugaran a partir de les 10 del matí.

- Parc de Nadal (Olot) . Diferents espais de la ciutat, com ara la plaça de la Llibertat, la Lira i l'Ajuntament, entre d'altres, acullen durant totes aquestes festes activitats pensades especialment per als més petits. Consulta el programa aquí .

- La Caseta de Nadal (Amposta) . Situada a la plaça Ramon Berenguer IV, es va instal·lar el 24 de desembre passat i estarà disponible per a visites fins al 5 de gener. El diumenge 1 de gener només obrirà les portes a la tarda.

- Swimsilvestre (Mataró) . Acomiadar-se de l´any practicant esport. És habitual que se celebrin carreres (les San Silvestre), però a la capital del Maresme li han fet una volta i la cursa serà nedant. La Platja del Varador serà el punt de sortida de la prova, que començarà a les 10 del matí aquest dissabte 31 de desembre.

- Nadal al Palau Robert (Barcelona) . Un bosc al centre de Barcelona, recreat a partir d?espècies autòctones i arbres aprofitats de la tala de temporada. El dissabte 31 serà el darrer dia per poder gaudir-lo aquest 2022, entre les 9 del matí i les 14:30h. Entrada gratuïta.

- Parc de Nadal (Tarragona) . Jocs, tallers i espectacles. Aquest any, el parc infantil ha obert portes aquest dimarts 27 de desembre al Palau Firal i de Congressos, en una edició que portarà com a lema Tornar a ser a prop. Estarà obert fins al proper 4 de gener.

- L'Home dels Nassos (Sabadell) . La capital del Vallès Occidental s'acomiada del 2022 amb una de les tradicions més arrelades a Catalunya: la de l'Home dels Nassos, que passejarà, la tarda del 31 de desembre, pels mercats de la Creu Alta, Campoamor, Merinals i Central .

- Can Trinxet es converteix en una fàbrica de joguines (l'Hospitalet de Llobregat) . Un mapping a la façana de Can Trinxet rebrà els visitants. Allà, els treballadors reals us convidaran a entrar i visitar la fàbrica, on podran veure diferents espais, inclosa una oficina de correus, on els més petits podran lliurar les seves cartes i rebre un certificat. Es farà l'1 de gener entre les 18 hi les 21 h.

- La Factoria dels Reixos (Lleida) . Un recorregut a través de diferents escenes on els personatges ens descobriran les interioritats de la factoria més fantàstica i sorprenent. Descobreix que s'amaga a dins i coneix el secret més ben guardat d'aquesta nit màgica. Es farà l'1 de gener a 3 passades a la tarda.

- Quina d'Any Nou (Girona) . Supera la mandra que fa coses el primer dia de l'any amb aquest tradicional joc. A les 6 de la tarda de l'1 de gener del 2023 tens una cita obligada al Centre Cívic Sant Narcís. L'aforament és limitat!