Cavalcada real / Twitter @AujntamentBerga

L'Ajuntament de Berga ha fet un pas endavant en matèria d'inclusivitat i oferirà un intèrpret de llenguatge de signes perquè les persones sense audició puguin entendre el discurs que els Reis Mags oferiran al balcó de l'edifici governamental. El servei d´interpretació anirà a càrrec de la Casa Social del Sord de Manresa i Comarques.

La comitiva reial, encapçalada per Melcior, Gaspar i Baltasar, arribarà aquest proper dijous 5 de gener per repartir la màgia i la il·lusió als més petits del municipi. Aquest any es recupera el format habitual de l'esdeveniment i es realitzarà la tradicional desfilada juntament amb la rebuda dels nens i nenes a la Sala de Plens de l'edifici consistorial.

La cavalcada tradicional començarà a la plaça de Gernika, a les 17:00 h. Els tres reis aniran acompanyats per un centenar de persones que recorreran els principals carrers de Berga. També estaran acompanyats per música en directe interpretada per la Banda de lEscola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de Música dels Pirineus. Aquest any està previst que es reparteixin aproximadament 460 kg de caramels sense sucre i sense gluten, a més de 500 peces de carbó de sucre.

La cavalcada de reis està organitzada per les àrees de Festes i Joventut de l'Ajuntament de Berga, i compta amb una comissió formada per persones relacionades amb les entitats Colònies a Borredà, la Penya Boletaire de Berga, la Bauma dels Encantats i l'Agrupació Teatral La Farsa, a més de la participació de l' Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà .