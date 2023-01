Família de senglars a la Cerdanya

La Generalitat ha anunciat tenir un pla de xoc davant la sobrepoblació de senglars a Girona i Barcelona . Amb un cens 230.000 si no es prenen mesures efectives urgents els porcs senglars i els seus impactes sobre els nuclis urbans continuaran augmentant ja que en 20 anys la població s'ha multiplicat per la gran capacitat d'adaptació als hàbitats.

Aquest any s'han detectat en llocs on mai no havien arribat per la qual cosa els consistoris han de tenir un pla municipal de control de senglars que els impedeixi accedir al pinso per a gats i es plantin espècies no desitjables per a aquests animals, que devoren la gespa de moltes localitats . Cal reduir l'accés dels porcs senglars als aliments ja que com més accés augmenta el nombre de cries que tenen per ventrada.

La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitjas, va anunciar per a inicis d'any la declaració d' emergència cinegètica que, regulada per llei, es pot declarar en zones amb danys i densitat mitjana superior a 8 senglars per quilòmetres quadrat. S'actuarà amb caçadors i si cal es podran aplicar mesures complementàries amb accions dels Agents Rurals .



Rosell confia que el pla de xoc comenci a ser efectiu perquè “no hi ha mesures simples per fer front a aquest greu conflicte. Han d'adoptar-se amb cooperació entre agricultors, gestors, caçadors i municipis”. Insisteix: “és una espècie molt intel·ligent que sap moure's per espais urbans i camps on no se'l caça, cosa que li permet obtenir aliment sense límit”.