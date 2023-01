Foto: Europa Press

Aprofita el cap de setmana amb la teva parella, amics, família o en solitari!

- Marató de donacions de sang (Diversos municipis). Un any més, el Banc de Sang i Teixits fa una crida a la solidaritat per recollir donacions. L'entitat calcula que aquest 2023 caldrà 260.000 donacions per atendre les necessitats dels pacients catalans. Esbrina on pots donar en aquest enllaç.

- Cirque du Soleil (Barcelona). Els canadencs, el circ més prestigiós del món, han aterrat al Palau Sant Jordi amb el seu espectacle Crystal. Aquest dissabte 14 hi ha 2 funcions, mentre que per al diumenge 15 n'hi ha una altra més. Però si no tens temps, no et preocupis; estaran també de dijous a diumenge de la setmana que ve. Compra les entrades.

- Visita guiada al conjunt dels Dolors de la basílica de Santa Maria (Mataró). A les 11 del matí del dissabte 14 de gener s'engegarà aquesta activitat cultural que permetrà descobrir aquesta meravella del patrimoni de la capital del Maresme i veure l'obra del pintor Antoni Viladomat.

- Exposició de vehicles històrics (Lleida). El diumenge 15 de gener s'engega l'exposició d'una extensa col·lecció de vehicles històrics, formada per cotxes, motos, camions de bombers, motos de la policia i vehicles de treball. Es podrà veure al Roda Roda Museu de l'Automoció.

- Presentació del llibre Paraules per ser escrites (Olot). Anna Carboneras presentarà el seu llibre el proper dissabte 14 de gener a les 16h. L'acte, d'entrada lliure, se celebrarà a la botiga Glauc Artesania de la capital de la Garrotxa.

- El bon policia (Tarragona). La Sala Trono-Armanyà acull una nova representació d'aquesta obra, una comèdia afilada de Santiago Rusiñol, que es va estrenar el 1905. La funció arrancarà a les 20h del dissabte 14 de gener. No esperis més per adquirir el teu seient.

- Escape room (Esplugues de Llobregat). En el marc del 17è cicle d'activitats als parcs, platges i rius metropolitans, us proposem aquesta activitat que es farà el diumenge 15 al matí al parc de Can Vidalet. Ja de passada podràs conèixer la seva història.

- Nadal, llum i misteri (Manresa). Tot i que les festes hagin acabat, el Kursaal ha programat, aquest diumenge 15, una doble sessió d'aquesta cantata amb 13 cors de la Catalunya Central per homenatjar la figura de Francesc Vila. Les actuacions seran a les 16.30 i les 19.30h.

- Maija Isola. Ella, el color i la forma (Amposta). Aquest títol, de firma alemanya i finesa, dirigit per Leena Kilpeläinen, és la proposta del documental del mes. Es podrà veure a partir de les 18h del diumenge 15 a El Casal. L'entrada és gratuïta.

- Ja ho dic jo! amb Dani Martínez (Girona). L'última proposta de l'humorista lleonès, amb què està girant per tot el territori espanyol, arriba a la capital del Gironès el diumenge 15 a les 21h. Martínez posarà sobre l'escenari de l'Auditori un xou on la improvisació és una part fonamental. Reserva el teu seient!