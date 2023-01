Sitges / Archivo

Un estudi realitzat per la Diputació de Barcelona a la vila, entre juliol i setembre, alerta sobre la saturació d’ozó O3 a Sitges els mesos d’estiu i sobre la necessitat de reduir les partícules PM10, tot i que també conclou que la qualitat de l’aire és bona.

Malgrat que els nivells són acceptables, el municipi prendrà mesures per millorar-los, tal com recull el Pla de millora de la qualitat de l’aire que actualment realitza la Regidoria de Sostenibilitat, Transició Energètica i Canvi climàtic que es presentarà en els propers mesos.

Les dades recollides per aquesta estació automàtica, capaç de mesurar el nivells de contaminants atmosfèrics i els paràmetres meteorològics de la zona en temps real, demostren que en la ubicació concreta on es va realitzar l’estudi i durant els dies de mostreig, Sitges es troba per sota dels límits admissibles en relació amb les emissions de Diòxid de nitrogen (NO2), amb una mitjana de 7 µg/m3, molt inferior al valor límit anual de 40 µg/m3 i inferior al valor guia de 10 µg/m3 recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Pel que fa a les partícules PM10, en els 70 dies de mostreig s’ha registrat una mitjana diària de 27 µg/m3, que és inferior al valor límit anual de 40 µg/m3, però superior al valor guia de 15 µg/m3 que recomana l’OMS. En aquest sentit, el regidor de Sostenibilitat, Transició Energètica i Canvi Climàtic, Xavier Roig, explica que “tot i que l’aire de Sitges es troba en els límits admissibles, hem de seguir treballant per reduir-les al màxim”.

Les dades alerten sobre la saturació d’ozó O3 en dies concrets de l’estiu, quan es registren, generalment, els valors més alts. Durant els 70 dies de mesurament a Sitges, s’ha superat 12 dies el valor vuit horari de 120 µg/m3. La legislació vigent estableix que no s’hauria de superar aquest valor més de 25 dies de mitjana a l’any, en un període de 3 anys.

Xavier Roig assegura que “cal continuar avaluant la qualitat de l’aire en altres zones del municipi i en diferents èpoques de l’any per obtenir una radiografia més acurada dels nivells de contaminació a la vila”. El regidor recorda, a més, que “una de les mesures per millorar la qualitat de l’aire serà regular i disminuir el pas de vehicles al centre amb la implementació d’una Zona de Baixes Emissions que haurà d’establir-se completament el 2025”.