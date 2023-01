Foto: Ajuntament de Reus

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, i la vicealcaldessa, Noemí Llauradó, han fet balanç aquest dilluns 23 de gener del grau d'execució del Pla d'Acció Municipal 2019-2023, que a 31 de desembre de 2022 ha arribat al 75%.

Els dos àmbits en els quals s'ha arribat al 80% de compliment són l'Eix Progrés social i l'Eix Gestió, Organització i Planificació, mentre que pel que fa a l'Eix Espai Urbà i l'Eix Desenvolupament econòmic, el tant per cent és del 70.

Els dos càrrecs han valorat de manera positiva el grau d'execució del PAM, especialment, perquè "aquest mandat ha estat marcat per la pandèmia, per la crisi internacional de subministraments i per l'escalada de la inflació". També han apuntat que "la conjuntura econòmica i social ha tingut incidència en la ciutadania", admetent que hi ha "accions del PAM afectades, i que s'han vist frenades, d’altres que es van reorientar i d’altres que es van accelerar".