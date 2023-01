Un tram de la C-58. Foto: Google Maps

“Per Sabadell i per al Vallès , la Ronda Nord és imprescindible ”. Així comença la declaració de l' alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés , en un vídeo que el PSC ha penjat al seu perfil de Twitter aquest dimarts 24 de gener i en què incideix en la importància que, per a la formació i la comarca, té Cambra Cinturó.

De fet, aquesta infraestructura està considerada "clau" en la negociació dels pressupostos de la Generalitat que els socialistes mantenen des de fa setmanes amb Esquerra Republicana per als comptes de Catalunya del 2023.

"És clau per enllaçar-nos amb Terrassa i per obrir-nos al Baix Llobregat", prossegueix Farrés, que incideix que "el traçat està pactat" i que el que cal és "que es faci" i que "no es reobrin nous debats ni noves polèmiques" ". L'alcaldessa incideix que és fonamental per "crear riquesa" i "seguir prosperant".

Per la seva banda, l' alcaldable socialista a Terrassa, Eva Candela , incideix que la Ronda Nord és “un element essencial en la competitivitat i el desenvolupament de la comarca”.

Acaba reclamant que es faci realitat el primer regidor de Castellar, Ignasi Giménez , que destaca que per creuar Sabadell i connectar-se amb els principals nusos viaris del país cal un trajecte que supera la mitja hora , cosa que reclamen que se solucioni.