T Systems / Ajuntament d'Amposta

T-Systems , filial de serveis de digitalització del grup Deutsche Telekom, ha estat l'empresa adjudicatària del projecte de digitalització i adopció del Cloud de l' Ajuntament d'Amposta. L'objectiu que persegueix l'òrgan municipal és simplificar els processos administratius per a ciutadans i empreses, mentre que n'augmenta la transparència i l'agilitat amb un impuls clar de la digitalització.

La iniciativa adjudicada a T-Systems per un valor de 2.6 milions d'euros posa en marxa l'administració electrònica al municipi i dóna resposta al compliment normatiu de les Lleis 39 i 40/2015 sobre Procediment Administratiu i Règim Jurídic del Sector Públic.

Actualment l'Ajuntament d'Amposta, que dóna servei a més de 20.000 ciutadans, compta amb una infraestructura tecnològica molt heterogènia, composta de solucions verticals i desenvolupaments propis, que han propiciat la creació de sitges d'informació entre diferents departaments, a més d'uns costos de manteniment molt alts.

El projecte dissenyat per T-Systems suposa per tant un canvi en el model de gestió de l'ajuntament cap a un sistema integral i integrat, orientat a la dada única i allotjada a cloud, que promou una visió global i una gestió transversal amb l'objectiu de prestar serveis públics de forma més àgil, ràpida, senzilla i eficient. Per això, T-Systems, en un termini de 4 anys, desplegarà la seva solució d'administració electrònica TAO 2.0 i planificarà i executarà la migració al cloud de totes les aplicacions pròpies i de tercers que actualment configuren els sistemes tecnològics de l'ajuntament.

Aquest contracte introdueix també l'analítica de dades al model de gestió, per a una presa de decisions més ajustada a les necessitats reals del municipi; mentres que promou l'automatització de tasques per a la millora de l'atenció als ciutadans i empreses per part dels empleats municipals.

Donat el canvi en el model de gestió, T-Systems ha creat també un pla de gestió del canvi, que permetrà formar i acompanyar els empleats municipals perquè adquireixin les competències i habilitats necessàries per treure el màxim profit de l'avenç digital que se'n va a produir en els propers anys. Aquest pla garantirà lèxit del procés de transformació digital de lajuntament.

El projecte impulsat pel consistori amb la col·laboració de T-Systems us permetrà seguir avançant en innovació, seguretat i sostenibilitat per oferir serveis més eficients i flexibles als seus ciutadans en un futur.