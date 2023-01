Les possibilitats culturals són interminables. Foto: Arxiu

Aprofita el cap de setmana amb cites de tota mena!

- Mercat de Brocanters (Granollers). Com cada dissabte, el dia 28 se celebrarà aquest mercadet a la plaça de Josep Maluquer i Salvador. Les parades estaran obertes a partir de les 9 del matí. Troba tot el que necessitis!

- La postguerra a Reus (Reus). La capital del Baix Camp ha programat, per al migdia del dissabte 28, una jornada dedicada a donar a conèixer com van ser els primers anys a la ciutat després del triomf del bàndol franquista a la Guerra Civil espanyola.

- Miralls (Tarragona). El dissabte 28 es farà una visita comentada a aquesta exposició, una imaginativa manera de donar a entendre que la realitat es pot observar des de diferents òptiques. L'activitat començarà a les 18:30ha CaixaForum Tarragona.

- Memòria històrica (Vilanova i la Geltrú) . La plaça de la Peixateria acollirà, a partir de les 19h del dissabte 28, la commemoració del Dia de l'Holocaust i de la prevenció de crims contra la humanitat sota el lema Gent corrent .

- Fuenteovejuna (Mataró) . L´adaptació d´una de les obres més conegudes de Lope de Vega arriba a la capital del Maresme. Organitza la funció l'Associació de dansa i esdeveniments Mataró (ADEM), que es representarà a partir de les 20h del dissabte 28 al Teatre Monumental.

- Oques Grasses (Barcelona). La gent que estimo és el nom del concert amb què la banda actuarà en un dels grans escenari de la ciutat, el Palau Sant Jordi. A les 19h del dissabte 28 s'obriran les portes ia les 21h s'engegarà l'actuació.

- Cursa Girona contra el càncer (Girona). Esport per una bona causa. El diumenge 29, a partir de les 9:30h, es posarà en marxa aquesta jornada esportiva i lúdica, que per novè any buscarà recaptar fons per a la investigació de tots els càncers.

- A Jan totlifan (Falset). El diumenge 29 de gener, a partir de les 18h, es farà aquesta representació de titelles pensada pels més petits de la casa. És una proposta de l´Estaquirot teatre que es posarà sobre l'escenari del Teatre L´Artesana.

- Cartes d'amor (Olot). Proposta escènica per al diumenge 29. Se centra en 2 personatges, Melissa i Andrew, que es llegeixen mútuament les cartes en què, durant 50 anys, s'han explicat els sentiments i les inquietuds. La funció es posarà en marxa a les 19h.

- Unveiling: Spanish brass & Joseph Alessi (Lleida). Una de les grans cites del cap de setmana serà aquest concert, que es farà el diumenge 29 a les 19h a l'Auditori Enric Granados de la capital del Segrià. Compra les teves entrades aquí.