Movistar ha tancat el 2022 amb 339 municipis de Catalunya amb cobertura 5G. L'objectiu de la companyia és dotar d'ultra banda ampla (sigui fibra i/o 5G) a tot el territori en els pròxims dos anys.

D'aquesta manera, Barcelona compta amb 144 municipis amb aquesta cobertura, Girona amb 77, Lleida amb 53 i Tarragona amb 65. En aquest llistat hi ha poblacions grans, de més de 20.000 habitants, però també d'altres molt més reduides.

Javier Gutiérrez, director d'Estratègia i Desenvolupament de la Xarxa de Telefónica España, ha destacat que "2022 ha estat l'any en què hem donat un impuls molt important al desplegament del 5G tant en la banda de 700 MHz, on hem complert la fita de tenir el 30% dels municipis de més de 20.000 habitants perfectament coberts, com en la banda de 3,5GHz en la que també hem fet un gran esforç que continuarà el 2023, ja que aquesta banda és fonamental per a donar als clients altes prestacions 5G. D'alguna forma, podem dir que ens hem posat en la velocitat de creuer en el desplegament de 5G en les seves bandes dedicades".

El desplegament del 5G en les zones rurals (per sota de 10.000 habitants) estarà condicionat a la disponibilitat de les ajudes públiques provinents dels fons Next Generation per a aquesta finalitat. L'aprovació d'aquests fons per la Comissió Europea resulta clau per a garantir que no es produeix una bretxa digital amb el desplegament de 5G i poder complir els objectius de la Brúixola Digital.