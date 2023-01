Arxiu - Dos agents de Mossos d'Esquadra (Recurs)

Els magistrats ratifiquen els sis mesos de presó que la Secció Setena Penal establirà el 2021 per a AX per un delicte d' assetjament laboral i la indemnització de 150.000 euros per a la mossa denunciant que abonarà l'asseguradora de la Generalitat, declarada responsable civil subsidiària.



El TSJC considera provat que l'acusat veixava la víctima i les diligències van revelar que la denunciant no era l'única que havia de suportar aquesta actitud d'assetjament laboral a la comissaria de Granollers. Almenys fins a cinc dones policia de la comissaria de Granollers van confirmar les actituds i paraules vexatòries del condemnat .



A. X es va incorporar a la unitat de recerca de Granollers el 2012. Un any després es va reintegrar en aquesta mateixa comissaria una agent que havia estat de baixa per maternitat. La policia en qüestió va sol·licitar i va obtenir una reducció de jornada per tenir cura del seu fill. Això va ser motiu suficient perquè el subinspector decidís que ja no seguís fent la seva feina i la va relegar a tasques “bàsicament administratives”.

Després de les accions del subinspector sobre la denunciant, la depressió de la mossa va degenerar en “un trastorn bipolar” que va motivar el 2017 la seva incapacitat laboral permanent absoluta .



La magistrada Vivas, concedeix “versemblança, persistència i credibilitat” a la versió de la denunciant i recorda que altres companyes van destapar la reprotxable actitud de l'investigat, responsable que “fins a cinc persones de la seva unitat rebessin tractament psicològic a causa del malestar desencadenat per la seva conducta ” .

Al trastorn bipolar poden influir “factors ambientals com l'estrès continuat i fins i tot la medicació contra l'ansietat i la depressió”.

Els fets són especialment greus, raó el TSJC, perquè “l'acusat era el superior jeràrquic de la denunciant” i la seva fustigació va resultar molt “dolorosa” al mostrar el condemnat “un menyspreu absolut cap a la condició de dona” de la denunciant, “amb al·lusió al físic i les necessitats”. Les vexacions es produeixen tot sol, en un despatx ia porta tancada. Però les actuacions de l'acusat han estat confirmades no només per companyes de la policia, sinó fins i tot per una psicòloga del departament d'Interior.

El Tribunal Superior de Justícia adverteix la Generalitat en la seva decisió que resulta “insòlit que en un cos policial com els Mossos d'Esquadra, on les dones estan infrarepresentades, i de manera més aguda ho estaven quan es produeixen els fets, no se seguissin escrupolosament els controls de prevenció de riscos”. Afegint que el departament d'Interior va ignorar "les exigències de protecció de la llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes". Per a la sala d'apel·lació civil i penal del TSJC, aquest és un assetjament laboral de manual.